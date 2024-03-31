الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 31-03-2024 06:41 م

تعرف على مرضه.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية تحت تخدير كامل

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في بيان أن نتنياهو سيخضع لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الكامل بعد تشخيص إصابته بفتق.

وقال المكتب في بيانه: "الليلة الماضية، خلال فحص روتيني، تم اكتشاف إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتق. وبالتشاور مع أطبائه، تقرر أنه بعد انتهاء العمل اليوم (الأحد، 31 مارس/آذار 2024)، سيتم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى المستشفى لإجراء عملية فتق".

وأضاف البيان أن العملية ستجرى تحت التخدير الكامل.

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وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، منصب رئيس الوزراء خلال فترة الجراحة.

 




 

 


 

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