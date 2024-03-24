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الأحد، 24-03-2024 06:37 م

منظمة التعاون الإسلامي تدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم في الأغوار

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الوكيل الإخباري - دانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، بهدف توسيع المستوطنات.

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واعتبرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن ذلك يعكس إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.


وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة.


بترا

 




 

 


 

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