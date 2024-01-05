تواصل الضربات على غزة مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الرابع

الوكيل الاخباري - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة القصف والعمليات البرية في قطاع غزة، غداة عرض وزير الجيش للمرة الأولى خطة لما بعد انتهاء الحرب لا يكون بموجبها لحماس أي دور في شؤون حكم القطاع.

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وقبيل بدء جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في الصباح "تصفية خلية" أرادت مهاجمة دبابة في البريج (وسط) خلال الليل، وتدمير عدة مواقع لإطلاق قذائف على إسرائيل في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع التي تشهد معارك منذ عدة أيام.



ومساء الخميس، عرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت خطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007.