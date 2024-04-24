ثاني أيام عيد الفصح اليهودي .. 234 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين إن 234 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

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وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.



وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح اليهودي بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.









