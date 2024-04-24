الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

روسيا .. إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات

قرار "الأطباء" بمنع المزاولة لغير الأردنيين هل يسهم بخفض البطالة؟

ثاني أيام عيد الفصح اليهودي .. 234 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى

تطورات اليوم الـ 201 للعدوان الهمجي المستمر على غزة

المياه: ضبط وردم 30 بئرا مخالفة في البحر الميت

اعتقال عشرات اليهود المؤيدين للقضية الفلسطينية بنيويورك

انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم اليوم

مدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

وظائف عدة شاغرة في وزارة الزراعة - رابط التقديم

3 شهداء في رفح ودير البلح

الأربعاء، 24-04-2024 08:54 ص

ثاني أيام عيد الفصح اليهودي .. 234 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى

thumbs_b_c_78a538698924ae8c0ce7f612b5ec5215-800x549


الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين إن 234 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

اضافة اعلان


وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.


وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح اليهودي بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
619087

تطورات اليوم الـ 201 للعدوان الهمجي المستمر على غزة

2222

اعتقال عشرات اليهود المؤيدين للقضية الفلسطينية بنيويورك

شهداء3

3 شهداء في رفح ودير البلح

حح

الشيوخ الأميركي يقر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

33

مظاهرة في جامعة مينيسوتا الأميركية دعما لغزة

احتلال 10

الاحتلال يقتحم بلدة عزون

أخبار متعلقة
01073363065330403416533380166622

الاحتلال يخرج فلسطينيا من باحة المسجد الأقصى ويضيق على المرابطين

EXPJi

تهريب بالأكياس.. محاولات محمومة لذبح "قربان الفصح" اليهودي بالمسجد الأقصى

2024_04_22_03_00_38

فيديو- صبيحة عيد الفصح اليهودي .. مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

555

مجلس مدينة جلاسكو يرفع علم فلسطين على مبناه تضامنا مع غزة

اسعاف 5

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال القدس المحتلة

image

الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى