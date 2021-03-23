جنين: الأسير محمد مرعي يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل الأسير محمد فوزي أسعد مرعي من بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 20 داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير مرعي محكوم بالسجن 22 عاما، وتعرض لسياسة العقاب والعزل، وحرمت عائلته لفترات طويلة من زيارته، في إطار سياسة العقاب الجماعي التعسفي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

المصدر : وفا

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