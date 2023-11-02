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الخميس، 02-11-2023 04:53 م

جنين: الاحتلال يهدم بركسات وبسطات ويقتحم قريتي الجلمة ودير غزالة

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركسات تجارية وبسطات خضراوات وفواكه، على مدخل قرية الجلمة، شمال جنين، كما اقتحمت قرية دير غزالة.

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وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي الجلمة ودير غزالة وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في محيط مجلس القروي في الجلمة،  ودير غزالة، وهدمت جرافات الاحتلال بالأمس ستة بركسات تجارية وبسطات عند المدخل الغربي للقرية، قرب الحاجز العسكري، ومنعت أصحابها من إزالة مقتنياتهم والتي عرف من أصحابها أحمد زيدات، وعماد شعبان، وغانم أبو ريا، ووليد أبو زهو، الذين تفاجأوا بهدمهن.


 




 

 


 

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