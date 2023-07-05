جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عدوانه على جنين

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عدوان استمر يومين على جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة أوقع 12 شهيدا فلسطينيا.

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وأفادت ناطقة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".



العملية العسكرية في مخيم جنين التي أطلقت فجر الاثنين، شارك فيها مئات الجنود وتخلّلتها غارات بواسطة مسيّرات وجرافات. كذلك شاركت في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.



من جهة أخرى، سقط سبعة جرحى دهساً وطعناً في تلّ أبيب الثلاثاء، في هجوم نفّذه فلسطيني قبل أن يستشهد برصاص مدني.



ليل الثلاثاء، قال متحدث عسكري، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مخيم جنين".



قبل ساعات من ذلك سمع دوي انفجارات في المخيم كما حلّقت مسيّرة في أجواء المنطقة.

وكالات