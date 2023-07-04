11 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشهداء في مخيم جنين إلى 11، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ فجر الاثنين والذي وُصف بأنه أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ نحو عشرين عاما في الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 11 شخصا، إضافة إلى أكثر من 120 جريحاً، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة.



وقال قاسم بني قادر الممرض في مشرحة بمستشفى جنين: "هذا التوغل هو الأسوأ الذي نشهده خلال خمس سنوات".



وصباح الثلاثاء بدت مدينة جنين خالية ما عدا دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأقفلت المحال التجارية وانتشرت بقايا إطارات مشتعلة في أماكن متفرقة، وحلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سمائها، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.









