بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

الوكيل الإخباري - أكدت "كتائب الشهيد عزالدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء، أن كمائن المقاومين اصطادت جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق.

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وقالت الكتائب في بيان "ما زال مجاهدونا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائباً خاسراً".



وأضافت "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".



وأشارت الكتائب إلى أن كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة المخيم مساء أمس وصباح اليوم.

وتتعرض مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لعدوان إسرائيلي لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار القصف والاشتباكات بين جنود جيش الاحتلال والمقاومين.



ونجم عن العدوان الإسرائيلي على جنين، وفق آخر إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 10 مواطنين وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد ارتقى في مدينة البيرة أمس خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي عليها.

صفا