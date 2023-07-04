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الثلاثاء، 04-07-2023 10:35 م

12 شهيدا في الضفة الغربية 10 منهم في جنين

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الوكيل الإخباري - استشهد 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 10 منهم في مخيم جنين حيث تنفذ عملية توغّل هي الأوسع منذ قرابة 20 عاماً، تخلّلها قصف جوي بطائرات مسيّرة.

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وأعلنت الوزارة عن إصابة 100 شخص بينهم 20 في حالة الخطر، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، أن قوات الاحتلال قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا.


وأضافت، أن المواجهات لا تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

 




 

 


 

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