تواصل إدانات العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري - تواصل سيل إدانات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.



وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على جنين؛ إذ أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر وللاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



واعتبرت هذه الممارسات سلسلة جديدة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية، مجددة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات.



بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من نطاق العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين، مؤكدة وجود قيود على وصول الخدمات الطبية للسكان بالمنطقة.

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كما أكدت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، أن جرافات عسكرية دمرت طرقا مؤدية إلى المخيم؛ مما جعل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين شبه مستحيل، مشيرة إلى أن "المسعفين الفلسطينيين اضطروا إلى التحرك سيرا على الأقدام في منطقة إطلاق نار وضربات بواسطة طائرات مسيرة".