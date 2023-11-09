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الخميس، 09-11-2023 07:38 ص

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 خلال معارك أمس في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل ضباط وإصابة 5 آخرون في معركة وسط قطاع غزة أمس الاربعاء.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) إلياهو بنيامين المكايس ( 29 عاماً) من القدس، مقاتل هندسة في الكتيبة 8219 اللواء 551، قتل  في معركة وسط قطاع غزة أمس الأربعاء.

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وأضاف أنه أصيب ضابط وجنديان من الكتيبة 202 لواء مظلي، وضابط احتياط من الكتيبة 697 اللواء 551، وجندي احتياط من الكتيبة 6551 اللواء 551، بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في قطاع غزة أمس (الأربعاء).

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية إلى 35 قتيل، وإلى 352 قتيل منذ 7 تشرين الأول.

 

 




 

 


 

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