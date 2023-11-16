جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انه تمكن من تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية "الذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسؤولي حركة حماس"، وفق تعبيره.

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ولفت الناطق إلى أن "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة".





ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنه نفذ ضربة جوية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.





من الجدير ذكره أن هنية، يتواجد في خارج قطاع غزة منذ سنوات.



