هنية: المقاومة بدأت المعركة باستراتيجية مدوية ما زالت تتحكم في إيقاعها

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة ما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.وقال، في كلمة مصورة، إن: "المقاومة بدأت ضربتها الاستراتيجية المدوية وما زال العالم بأسره يتابع هذا الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء شعب غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة وهي تدير هذه المعركة باقتدار".وأشار هنية إلى أن الجرائم التي يتابعها العالم تسجل من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحش الفاشي القاتل حيث أن الكثير من الشهداء؛ بل المئات هم من الأطفال والنساء والشيوخ.ولفت هنية إلى أن هذا العدوان يمتد إلى الضفة حيث ارتكب الاحتلال اليوم مجزرة في مخيم نور شمس ثم في جنوب لبنان حيث ارتقى الشهداء من الإخوة اللبنانيين ومن أبناء الشعب الفلسطيني بغية كسر إرادة الشعب والمقاومة.وتابع: "نتابع التحركات السياسية الأمريكية وبعض المسؤولين الأوروبيين وزيارتهم لدولة الكيان الصهيوني بهدف استمرار تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذا الجيش الجبان ولهذا المجتمع المنهار بعد الضربة الاستراتيجية التي سددتها كتائب القسام مع بداية طوفان الأقصى".وشدد هنية في كلمته على أن الإدارة الأمريكية فشلت فشلا ذريعا أولاً في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان على غزة وثانياً في تطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.