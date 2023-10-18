حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المستشفى المعمداني، وأكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد.

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وقالت حماس في بيان لها ،إن الاحتلال يحاول عبثاً التنصّل من ارتكابه مجزرة مستشفى المعمداني، بتقديم رواية كاذبة وتسويقها عبر بروباغندا مفضوحة وحديث لا يمس الواقع على الإطلاق.



وأشارت أن الإحتلال الفاشي هو الذي هدّد المستشفى المعمداني بالقصف مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر بمن فيهم من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى، وقصفوا 23 سيارة إسعاف وقتلوا أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم.



وبينت أن الاحتلال هو الذي تسبب في استشهاد أكثر من 3 آلاف مدني فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، بتدمير أحياء سكنية كاملة و 120 ألف وحدة سكنية على رؤوس قاطنيها، حتى اللحظة.



وأضافت أن الاحتلال الفاشي الذي قدّم أكثر من رواية حول المجزرة منذ الساعة الأولى لوقوعها، هو المسؤول المباشر عن هذه المجزرة المروّعة التي جرت على الهواء مباشرة بقوّة نارية أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.



وطالبت الأمم المتحدة وكافة الدول إدانة هذه الجريمة النكراء، التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ووقف هذا العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي تجري بقرارات من قادة الاحتلال على الهواء مباشرة، وفي مؤتمراتهم الصحفية التي تابعها وسمعها العالم أجمع.