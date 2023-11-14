جيش الاحتلال يطلب من سكان 3 بلدات في غزة إخلاء منازلهم فوراً

الوكيل الإخباري - نشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة (X) بلاغاً طالب فيه سكان أحياء (تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي) في مدينة غزة، إخلاء مساكنهم فوراً، والتوجه لجنوب وادي غزة، عبر طريق صلاح الدين.



وبيّن البلاغ المرفق بخارطة توضح مسار الإخلاء، أن على سكان هذه المناطق إخلاء المنازل بشكل عاجل سيرا على الأقدام أو من خلال السيارات، وذلك حتى الساعة 4 عصراً.



وختم أن بقاء السكان في هذه المناطق يعرضهم للخطر.



ويدعي الاحتلال توفير مناطق وممرات آمنة لسكان غزة النازحين إلى الجنوب، إلا انه تعمّد قصف تحركات المدنيين واستهدف مناطق تجمعهم عدة مرات.



ويسعى الاحتلال إلى إفراغ شمال قطاع غزة من السكان، بحجة عمليات التوغل التي يقوم بها شمال ووسط القطاع.

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