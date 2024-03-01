الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال يعاني من نقص العدد وهو بحاجة لـ7 آلاف جندي إضافي.

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يأتي ذلك عقب تصريحات، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكومته ستجد سبيلا إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية في مواجهة ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وأبطلت المحكمة العليا في "إسرائيل" في 2018 قانونا لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.

