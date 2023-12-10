جيش الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا ويصيب 5 بالضفة

الوكيل الإخباري- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 30 فلسطينيا خلال مداهمات لعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، تخللها مواجهات أسفرت عن إصابة 5 فلسطينيين.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء السبت وحتّى صباح الأحد، 30 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة من نابلس، وأسرى سابقون.



وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طوباس (شمال الضفة الغربية) وطالت 13 مواطنا، رافقها عملية اقتحام واسعة، بينما توزعت البقية على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) ونابلس (شمال) ورام الله والقدس (وسط).