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الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

الأربعاء، 08-11-2023 01:50 م

​جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي  اسرائيلي في غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 33 منذ إعلان بدء العملية البرية على قطاع غزة في اليوم الـ 25 من الحرب.اضافة اعلان


وكان قد اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  بوقت مبكر اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي شمال قطاع غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 350 منذ بدء عملية طوفان الاقصى 7 أكتوبر الماضي .

تخوض حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" معارك ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة ،  أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وآلياته ، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير 9 آليات إسرائيلية، بما في ذلك 7 دبابات، واصابة جندي اسرائيلي  بقنص مباشر منذ صباح اليوم الأربعاء. كما أعلنت أيضًا تدمير 15 آلية إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء.

 




 

 


 

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