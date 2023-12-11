الإثنين 11-12-2023
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الإثنين، 11-12-2023 02:18 م

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

بنك بيروت


الوكيل الاخباري - شاركت عدة دول عربية منها الأردن وفلسطين ولبنان ومصر بالإضافة إلى تركيا في الإضراب الشامل لدعم فلسطين وإيقاف إطلاق النار لحماية أرواح الأبرياء في قطاع غزة.

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وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً في بلدانهم للإضراب وإغلاق المحال التجارية والقطاعات الصناعية وإضراب طلبة مدارس وجامعات تعبيراً عن الغضب الشعبي تجاه عدوان الاحتلال الغاشم والدعم الدولي لمجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .


وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، اليوم الاثنين ، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.


وقال النشطاء إن الحملة تهدف من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم والعربي، لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.


وتأتي الدعوة لتنفيذ إضراب عالمي شامل، اليوم، تلبية لمطالب واسعة النطاق، أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza#"، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.


وجاء ذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 18 ألف شهيد ، و49 الفاً من الجرحى والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلف دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع المحاصر، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

 

 

 


 







 




 

 


 

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