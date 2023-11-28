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الثلاثاء، 28-11-2023 12:07 ص

حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 15 ألفا

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الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أكثر من 15 ألفا، بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات.

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وقال المكتب في بيان "ارتفع عدد الشهداء حتى مساء أمس الاثنين عن 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4000 امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو جُمعت جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم".


وأضاف "مازال هناك قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض، وإما أن مصيرهم مازال مجهولا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".

 




 

 


 

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