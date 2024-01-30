الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-01-2024 11:02 م

حماس تحذر من مجزرة جديدة لقوات الاحتلال

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 الوكيل الاخباري - حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل غرب خان يونس، وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين.


وقالت الحركة في بيان إن "تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدا عن كونه استخفاف بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في غزة".

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