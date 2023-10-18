"سيكون له ما بعده ".. حزب الله يوجه رسالة واضحة للاحتلال

الوكيل الاخباري - أكد حزب الله اللبناني، أن يوم مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق مئات الفلسطينيين في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، "سيكون له ما بعده".
وقال الحزب، في بيان : "لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم".
ودعا ليكون اليوم الأربعاء "يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم".
وذكر "أن كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي"، مطالبًا شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالتحرك الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان".
وأكمل: "يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام الصهيونية بالمستشفى المعمداني في غزة راح ضحيتها المئات من الشهداء الأبرياء".
وأوضح الحزب أن "هذه المجزرة هي استكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا، وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على امتداد سنوات الاحتلال البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.