"سيكون له ما بعده ".. حزب الله يوجه رسالة واضحة للاحتلال

الوكيل الاخباري - أكد حزب الله اللبناني، أن يوم مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق مئات الفلسطينيين في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، "سيكون له ما بعده".

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وقال الحزب، في بيان : "لتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم".



ودعا ليكون اليوم الأربعاء "يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم".

وذكر "أن كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي"، مطالبًا شعوب أمتنا العربية والإسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان".



وأكمل: "يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية بالمستشفى المعمداني في غزة راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الأبرياء".



وأوضح الحزب أن "هذه المجزرة هي استكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا، وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على امتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الأكبر ‏الولايات المتحدة الأمريكية".



وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

