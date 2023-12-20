الناطق باسم القسام ابو عبيدة يصدر بيان هام

الوكيل الاخباري - كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.



واضاف " أكد مجاهدونا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة، كما تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة" .

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