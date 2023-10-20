حماس: ندعو إلى النفير العام اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري - أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتصدي المقاومين البطولي لعدوان الإحتلال على مخيم نور شمس ودعت إلى النفير العام اليوم الجمعة والإثخان في العدو ومستوطنيه.

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كما قالت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الجمعة، نشيد ببطولات أبناء شعبنا الفلسطيني ومجاهدي كتائب القسام وفصائل المقاومة الذين لقّنوا العدو درساً قاسياً وأثخنوا فيه قتلاً وجرحاً أثناء عدوانه بالأمس على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.



ووجهت تحية لجماهير الضفة الغربية الشماء الذين هبوا للانخراط في طوفان الأقصى؛ ولبوا النداء للتصدي للاحتلال ومستوطنيه وأشعلوا نقاط المواجهة والتماس معه في كافة المناطق.



وأضافت أن الشعب الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا وسيقف سداً منيعاً أمام غطرسة الاحتلال وجرائم مستوطنيه.

