حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

الوكيل الاخباري - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة القصف الأميركي البريطاني على اليمن، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار.

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وجددت الحركة في بيان تقديرها للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة.



ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأميركي الذي ينتهك سيادة اليمن، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ أكثر من 120 يوماً.

