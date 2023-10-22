خارجية فلسطين: إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وضد الإنسانية في الضفة وغزة

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بـ"ضغط دولي حقيقي" لوقف "عدوان الاحتلال" الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وقالت الوزارة في بيان إنها "تُحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الضفة الغربية والتدمير الحاصل في غزة".



وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القصف الذي تعرَّض له مخيم جنين فجر اليوم (الأحد)، واعتبرته تصعيداً خطيراً باستخدام الطائرات الحربية، بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية".

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TRT