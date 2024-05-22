خلال يوم ..3 دول تعلن رسمياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

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وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن "أيرلندا تعترف بدولة فلسطين ونثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في الأسابيع المقبلة"، مشيراً أنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.



وأضاف أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذو قيمة سياسية ورمزية قوية وهو رسالة للشعب الفلسطيني بأننا نحترم تطلعاتكم للعيش بحرية والتحكم في شؤونكم.. الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".



وتابع "لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي.. لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ".





ومنذ قليل أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن النرويج ستعترف بفلسطين دولة مستقلة اعتبارًا من 28 مايو/أيار.



وقال يوناس غار ستور إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام "الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا".



ووجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذوهم وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي أمام البرلمان في مدريد، "إنه بعد الاتفاق سنعترف بالدولة الفلسطينية، بعد سلسلة كاملة من المحادثات في الفترة الأخيرة".



وأكد أن إعلان بلاده سياسة خارجية تحترم القانون الدولي في فلسطين، وتصويت إسبانيا في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين كان لدعم هذا القرار.



وتابع سانشيز: "نقول للفلسطينيين الأبرياء بأننا معهم رغم التدمير والحصار فإن دولة فلسطين ستبقى في قلوبنا".



وأوضح أنه تم الاعتراف بدولة فلسطين من أجل السلام والعدالة والانسجام في المواقف الفلسطينية الإسبانية، لأنه هناك حل واحد للصراع وهو حل الدولتين وهذا الحل ضروري للتوصل لاتفاق.



وأضاف، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم لإعطاء دفعة ومساندة السلطة الفلسطينية ومسار الإصلاحات في الحكومة الجديدة.



وشدد رئيس وزراء إسبانيا على أنه من أجل العدالة، يجب تحقيق رغبة المجتمع الدولي في تحرير الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن اعتراف بلاده سيمثل حجر أساس للعودة للكرامة.



وبين أن هذا الاعتراف سيساهم في الهام دولة أوروبية أخرى للاعتراف بدولة فلسطين، وهناك دول أوروبية أخرى سترافقنا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأيام المقبلة، والاعتراف خطوة الأولى وسنواصل مساندة الفلسطينية بكل قوتنا.



وقال، إن قرار الاعتراف الأمر الصواب لتكون ضفة البحر المتوسط بأمان.

وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا ستحتضن 30 طفلا يعانون من الأمراض في مستشفياتها.















