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الأحد، 09-07-2023 12:43 ص

دعوة إلى ضرورة توفير تمويل لإعادة الخدمات لمخيم جنين

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الوكيل الاخباري - دعت وكالة الغوث الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات في مخيم جنين وزيادة الدعم للأطفال، خاصة بعد العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال على المخيم.

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بدورها قالت نائب المفوض العام للوكالة ليني ستينسيث: "نحن بحاجة للسيولة جراء النقص الشديد في التمويل، لإعادة الخدمات في المخيم.


وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.



 




 

 


 

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