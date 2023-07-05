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الأربعاء، 05-07-2023 06:12 ص

مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في جنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب القوات العسكرية من مخيم جنين، في الوقت الذي نفذت فيه المقاومة الفلسطينية كمينا أدى لمقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخر.


فقد أظهرت صور تحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى خارج المخيم.


وقد أفادت مصادر للجزيرة بأن عناصر من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) وشهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح) نفذوا كمينا محكما أدى لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.


وأظهرت صور استهداف المقاومة داخل مخيم جنين آليةً عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة.


وقالت كتائب القسام بالضفة الغربية إنها اشتبكت من المسافة صفر مع جيش الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين، وأكدت وقوع إصابات. وأضافت أن عناصرها خاضت اشتباكات عنيفة وفجرت عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال بمدينة جنين.

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الجزيرة




 




 

 


 

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