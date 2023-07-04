مسؤولة أممية تدعو الى تسهيل الوصول للمصابين في جنين

الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، اليوم الثلاثاء، إلى تسهيل الوصول إلى المصابين والمتضررين داخل مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

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وقالت المتحدثة باسم المكتب، فانيسا هوغوينن، إن "تقييم الوضع ما زال مستمرا"، مشيرة إلى أن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية جعل مياه الشرب والكهرباء غير متوفرة في أغلب مناطق المخيم".



وأوضحت المسؤولة الأممية، أن المنشآت الصحية تعرضت لأضرار، مشيرة إلى أن شركاء أوتشا في قطاع الرعاية الصحية يقومون بتحضير قائمة بالإمدادات المطلوبة بشكل عاجل، رغم أنه تم توفير إمدادات طبية من مخزونات موجودة مسبقا.