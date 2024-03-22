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الجمعة، 22-03-2024 09:40 م

رؤساء وزراء غربيون يناقشون الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

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الوكيل الإخباري - أكد رؤساء وزراء إيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا، مناقشتهم الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية، مشددين على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

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وقالوا في بيان، اليوم الجمعة: “سنفعل ذلك عندما تكون الظروف مناسبة”، مشددين على “الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة سريعة ومستدامة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، وفق ما نقلته شبكة (آر تي) الإخبارية.


وشدد رؤساء الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، يتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، مرحبين بالنتائج التي اعتمدها المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، حيث دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب القطاع.



 




 

 


 

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