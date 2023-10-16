رئيس الشاباك الإسرائيلي: مسؤولية هجوم حماس تقع على عاتقي وفقدنا 10 من أفضل رجالنا

الوكيل الاخباري- أكد رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار اليوم الاثنين أن مسؤولية عملية "طوفان الأقصى" تقع على عاتقه"، موضحا أنهم "لم يتمكنوا من إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم".

اضافة اعلان

وفي رسالة وجهها إلى العاملين في "الشاباك" بخصوص عملية "طوفان الأقصى"، قال رونين بار: "باعتباري من يرأس التنظيم..المسؤولية تقع على عاتقي".



وكتب بار: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف، يوم السبت (7 أكتوبر)، لم ننجح في إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم".



وبحسب قوله: "سيكون هناك وقت للتحقيقات..الآن.. نحن نقاتل..لقد أظهر شعبنا شجاعة وروحا قتالية..انتشرت القوات في الساحة وانتقلت من معركة إلى أخرى وواجهت العشرات من "الإرهابيين".. لقد فقدنا عشرة من أفضل رجالنا، وأصيب الكثير منا، وفقد جنود أقاربهم".

روسيا اليوم