رصاصة في رأسه .. إصابة شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

الوكيل الإخباري - أصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب برصاصة في رأسه، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل الفلسطينيين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمود صلاح هماش (24 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفا