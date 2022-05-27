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الجمعة، 27-05-2022 10:17 ص

رغم خطورة وضعه الصحي... الاحتلال يرفض التماس المعتقل عواودة

د


الوكيل الإخباري - أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت مجددا التماس الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 86 يوما، رغم خطورة وضعه الصحي.

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وكانت سلطات الاحتلال أعادت يوم الثلاثاء الماضي المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.


ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.


يشار إلى أن المعتقليْن خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 86، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يواصل إضرابه لليوم الـ 51، رفضا لاعتقالهما الإداري.

 

وفا


 




 

 


 

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