الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

القسام : اجهزنا على 3 من جنود الاحتلال من مسافة صفر

تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة خوفاً

القسام تقصف قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون

كتائب القسام تدمر 4 آليات اسرائيلية متوغلة في بيت حانون

صرف الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بهذا الموعد

الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

عاجل

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

الأربعاء، 01-11-2023 04:13 م

روسيا تكشف عدد اسراها لدى المقاومة الفلسطينية "حماس"

8033375_1481430655


الوكيل الإخباري- صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن عدد الروس المحتجزين لدى "حماس" يتراوح بين خمسة إلى ستة أسخاص.

اضافة اعلان


وقال في حديث متلفز: "لدينا معلومات تفيد بوجود المزيد من الأشخاص في قطاع غزة الآن، والذين اختطفهم مقاتلو حماس. الحديث لا يدور عن اثنين أو ثلاثة بل يمكننا القول إن عدد المواطنين الروس بين خمسة وستة ويرجح أنهم محتجزون في قطاع غزة".


وأضاف أن روسيا على اتصال مستمر مع الجهات الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم.


وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أكد للسفير الإسرائيلي بموسكو ألكسندر بن تسفي، ضرورة ضمان إجلاء آمن للروس من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات للقطاع.


روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقتحام الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e

مستعمرون يقتحمون الأقصى

AfoyJQKxssug78mzNJLwWswZmq3sxQE45Ua9OAiM

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

h_55618884

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

WhatsApp Image 2023-11-01 at 16.26.14

القسام : اجهزنا على 3 من جنود الاحتلال من مسافة صفر

1698844323370

تقرير: وزراء الليكود غائبون عن حدث الحرب على غزة خوفاً

654246204c59b76f6d288a77

عبد اللهيان: نتواصل مع السعودية وتركيا من أجل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار متعلقة
6527ab934c59b733b5314a00

المتظاهرون المصريون يحرقون العلم الاسرائيلي -فيديو

PmryW

محمد الضيف .. من هو "ظل" المقاومة الذي صعق اسرائيل في طوفان الأقصى ؟

190679

صفارات إنذار جنونية في إسرائيل

22

فيديو- " الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا" .. فلسطينية تستغيث بحرقة

1081692750_534_0_2582_2048_1920x0_80_0_0_59b81ef233dee1ff48389c348480016a

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

4444444444

يديعوت أحرونوت: 3 تحديات صعبة ومعقدة أمام إسرائيل