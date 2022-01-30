الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

قطر تسجل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا في بكين عند أعلى مستوى منذ 18 شهرا

هام لموظفي القطاع الخاص بشان بلاغات تأخير الدوام و العطلة

تعليق الدوام في بلدية السلط الإثنين

توجيه من الملك للديوان الملكي

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

الأحد، 30-01-2022 03:14 م

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويعتقل فلسطينيا شرق طوباس

EkCST


الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء في قرية العقبة شرق طوباس.

اضافة اعلان


وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لمراسلة وفا، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وشرعت بهدم المنزل الذي تبلغ مساحته 220 مترا مربعا، ويعود للفلسطيني اسماعيل  طالب، واعتقلت شقيقه ياسين، واستولت على مركبته الخاصة. 


وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت مؤخرا بهدم المنزل، فيما رفضت المحكمة العليا للاحتلال التماسا من أجل وقف عملية الهدم، وأصدرت قرارا بهدمه.

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a4ec9e05-372a-432d-ac96-533b63e548c5

"الصحة الفلسطينية": عدد إصابات "كورونا" اليومية يفوق الـ15 ألف إصابة

u2_3

هيئة الأسرى تطالب بإنهاء محاكمة القرن للأسير محمد الحلبي

LfwAf

شقيق الأسير أبو حميد: لا جديد حول وضعه الصحي الذي لا يزال خطيرا

20180603020857

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

njEiH

وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل في القدس

67ce8d1664f6295c90e545361e15f451

الاحتلال يغلق طريق جنين- نابلس

أخبار متعلقة
0d0b1121-c9da-433b-9c04-4a78134a2795

الاحتلال يخلي منزلا بالقوة في بلدة الطور تمهيدا لهدمه

imgid541721

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 197 وتشرد سكانها

الاحتلال-يجبر-عائلة-جابر-على-هدم-بيتها-في-حي-وادي-الجوز-بالقدس-المحتلة-بحجة-عدم-الترخيص

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

9999156817

الاحتلال يهدم منزلا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

Mpf86

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

20220104093932

الاحتلال يهدم منشآت في خربة ابزيق شمال طوباس