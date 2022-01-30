الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء ويعتقل فلسطينيا شرق طوباس

الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا قيد الإنشاء في قرية العقبة شرق طوباس.

اضافة اعلان



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لمراسلة وفا، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وشرعت بهدم المنزل الذي تبلغ مساحته 220 مترا مربعا، ويعود للفلسطيني اسماعيل طالب، واعتقلت شقيقه ياسين، واستولت على مركبته الخاصة.



وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت مؤخرا بهدم المنزل، فيما رفضت المحكمة العليا للاحتلال التماسا من أجل وقف عملية الهدم، وأصدرت قرارا بهدمه.



وفا