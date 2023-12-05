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معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 05:26 م

شاهد : القسام توثق عملية قتل اكثر من 60 صهيونيا - فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وكانت الكتائب قالت قبل يومين إنها نسفت المكان وقتلت أكثر من 60 جنديا صهيونيا.

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