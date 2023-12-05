شاهد : القسام توثق عملية قتل اكثر من 60 صهيونيا - فيديو

الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.



وكانت الكتائب قالت قبل يومين إنها نسفت المكان وقتلت أكثر من 60 جنديا صهيونيا.

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🔻كــتائب القــسام تبث مشاهد من عملية رصد خيام لجنود الاحتلال قبل زراعة عبوات ناسفة وتفجيرها بهم شرق جحر الديك بغزة. pic.twitter.com/byTbgXW3M0 December 5, 2023