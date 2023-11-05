شاهد بالفيديو - كتائب القسام تستهدف مدرعة إسرائيلية وجنودا يتحصنون في منزل

الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تتوغل شرق جحر الديك في القطاع.

اضافة اعلان



وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي، أحد المقاتلين وهو يستهدف آلية مدرعة إسرائيلية بقذائف مضاد للدروع من طراز "آر بي جي" ومعه ملقم يقوم بالتغطية النارية من بندقية رشاش خلال تلقيم القاذف مرة أخرى.