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السبت، 30-12-2023 07:29 م

شاهد : تنويه حول صورة أبو عبيدة وهو يتجول في شوارع غزة

ابو عبيدة


الوكيل الاخباري -تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- وهو يتجول في الساعات أو الأيام الماضية في قطاع غزة.

ويظهر في الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجل ملثم بين عدد من الأشخاص يحتفون به ويلتقطون معه صورا.

لكن الصورة المتداولة قديمة، فالتفتيش عنها على محركات البحث يُظهر أنها منشورة في العام 2014 على الأقل، ما ينفي ما قيل عنها على مواقع التواصل، وذلك بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).

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ونُشرت الصورة آنذاك، وتحديدا في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على حساب "المركز الفلسطيني للإعلام" على موقع "إكس".

 


 

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