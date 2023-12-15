مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

الوكيل الاخباري - خلّف جيش الاحتلال الإسرائيلي دماراً كبيراً بعد 3 أيام من عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، قبل انسحابه عصر اليوم الخميس.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار والخسائر الفادحة نتيجة الخراب الذي خلفته آليات وجرافات الاحتلال.
ودمرت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المخيم وضمنها بنيته التحتية، من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه واتصالات.
بعض ما تقوم به خنازير الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ككل وفي جنين ومخيمها بشكل خاص ..— basel al-najjar (@mosquiti6) December 14, 2023
تفجير منازل اعتقالات تدمير البنية التحتية تدمير شوارع كي لا تتمكن فرق الإسعاف من الوصول
طبعا نفس السيناريو مستمر من ٧٥ سنة لكن ما كان حد يشوف
٢٠٠٢ تم مسح مخيم جنين قصف دبابات وطيران
من جنين👇 pic.twitter.com/DUKWRTnvVF