الجمعة 15-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قلق دولي إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

الملكة: سلمى مع إخوانها رفاق سلاح الجو .. الله يحميكم

الحوثيون : استهداف سفينة كانت متجهة إلى الاحتلال بطائرة مسيرة

كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

الأميرة سلمى تشارك في عملية إنزال جوي بغزة - صور

عاجل

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

الجمعة، 15-12-2023 12:03 ص

مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثه الاحتلال في جنين - فيديو

main_image657b766cc01f3


الوكيل الاخباري - خلّف جيش الاحتلال الإسرائيلي دماراً كبيراً بعد 3 أيام من عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، قبل انسحابه عصر اليوم الخميس.

اضافة اعلان

 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الأضرار والخسائر الفادحة نتيجة الخراب الذي خلفته آليات وجرافات الاحتلال.

ودمرت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع المخيم وضمنها بنيته التحتية، من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه واتصالات.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
014

قلق دولي إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

06123112073554002032547076884874

كتيبة جنين تكشف تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية بالمخيم

5555

باكستان: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على غزة

main_image657b679f4e0d2

كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

359970

مسؤولون: بايدن يريد إنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع

0010010

ابو عبيدة: تدمير 72 آلية عسكرية اسرائيلية وقتل 36 جندياً خلال 72 ساعة

أخبار متعلقة
003582575203250893

إصابة 7 جنود اسرائيليين في جنين ونقلهم إلى المستشفى

9-800x549

شهيد ثامن برصاص الاحتلال في جنين

اطلاق-النار-1700817303-jpg-1700817303.wm

الاحتلال يحاصر منزلا ببلدة اليامون بجنين ويطالب من بداخله بتسليم أنفسهم

ذذذذ

مدير مستشفى جنين: الاحتلال يمنع وصول المصابين

433309_8_1648880072

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة فجر اليوم

RonHo

الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية