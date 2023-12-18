الاحتلال يعتقل 46 صحفيا فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول

الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 46 صحفيا.



وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري"، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

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ولفت إلى أن عددا من الصحفيين تعرضوا للتحريض على صفحات تابعة للاحتلال، ومنهم من جرى اعتقاله لاحقا، كما حصل مع الصحفية سمية جوابرة التي اعتقلت وهي حامل في شهرها السابع، وأفرج عنها بشروط قاسية تستهدف عملها الصحفي، وفرض عليها الحبس المنزلي القائم حتى اليوم.



وقال نادي الأسير، إن المعتقل الصحفي الجريح معاذ عمارنة "36 عاما"، من بيت لحم، يواجه ظروفا صحية صعبة في سجن مجدو، جراء الإجراءات الانتقامية الممنهجة، وعمليات التعذيب التي فرضها الاحتلال على الأسرى والمعتقلين بشكل مضاعف وغير مسبوق.





