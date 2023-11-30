شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام تابعة لشرطة الاحتلال لحظة اطلاق النار و اسلحة منفذي عملية مستوطنة "راموت" في القدس والتي ادت لمقتل واصابة عدد من المستوطنين صباح اليوم .

اضافة اعلان

وافادت اذاعة جيش الاحتلال بمقتل واصابة عدد من الاسرائيليين بينهم اصابات خطرة

فيما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس





