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الخميس، 30-11-2023 09:55 ص

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

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الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام تابعة لشرطة الاحتلال لحظة اطلاق النار و اسلحة منفذي عملية مستوطنة "راموت" في القدس والتي ادت لمقتل واصابة عدد من المستوطنين صباح اليوم .

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وافادت اذاعة جيش الاحتلال بمقتل واصابة عدد من الاسرائيليين بينهم اصابات خطرة 

 

فيما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس


 

 




 

 


 

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