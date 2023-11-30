شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام تابعة لشرطة الاحتلال لحظة اطلاق النار و اسلحة منفذي عملية مستوطنة "راموت" في القدس والتي ادت لمقتل واصابة عدد من المستوطنين صباح اليوم .
وافادت اذاعة جيش الاحتلال بمقتل واصابة عدد من الاسرائيليين بينهم اصابات خطرة
فيما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس
#فيديو | لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند المدخل الشمالي الغربي للقدس #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/UzPCftGpNe— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023
اعلام عبري : أسلحة منفّذي عملية مستوطنة "راموت" في #القدس، والتي أدت لمقتل وإصابة عدد من المستوطنيين بينهم إصابات خطيرة صباح اليوم pic.twitter.com/xCAHM5cm5U— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023