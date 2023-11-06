تفاصيل حول هوية منفذ عملية باب الساهرة

الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية إن منفذ عملية "باب الساهرة" بالقدس المحتلة هو الشهيد الطفل محمد عمر الفروخ ( 15 عاما) من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس.

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واستشهد الطفل الفروخ وأصيب شرطيان إسرائيليان من شرطة حرس الحدود بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، في عملية طعن، بالقرب من مركز شرطة الاحتلال قرب باب الساهرة بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال على المنفذ.



ويرجح أن الشرطية أصيبت بجروح حرجة من جراء إصابتها بالرصاص الذي أطلقته الشرطة على المنفذ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل الشهيد الطفل محمد عمر الفروخ، وسط مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد الطفل الفروخ في العيسوية واعتقلت والدته وشقيقه، ودمرت محتويات المنزل.

