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السبت، 16-12-2023 12:19 م

شاهد.. لحظة تسليم معدات مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة

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الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو لحظة تسليم عناصر الدفاع المدني الفلسطيني معدات الشهيد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، والتي وجدت بمكان استهدافه.

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وتشمل هذه المعدات خوذة أبو دقة ودرعه الصحفية وميكرفون قناة الجزيرة.

واستشهد أبو دقة -أمس الجمعة- خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وظل الشهيد نحو 5 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

 



 




 

 


 

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