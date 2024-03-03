شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال مدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.



وكان قد استشهد 14 فلسطينيا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، ليلة أمس، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.



وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30320 شهيدا، و71533 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

