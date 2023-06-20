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الثلاثاء، 20-06-2023 07:22 م

شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي

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الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان برصاص إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أحدهما على طريق رام الله- نابلس بالقرب من قرية اللبّن الشرقية، والآخر في طوباس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ووزارة الصحة الفلسطينية.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن مهند شحادة (26 عاما) من قرية عوريف، في جنوب نابلس، استشهد على طريق رام الله- نابلس برصاص مستوطن إسرائيلي.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، شحادة وقالت، إن الشهيد "المجاهد القسامي" مهند فالح شحادة "أحد أبطال العملية... ووهو أسير محرر" في إشارة إلى عملية إطلاق النار في قرب مستوطنة "عيلي" في شمال رام الله وقتل خلالها 4 مستوطنين.

وأوضحت الحركة أنها "تبارك ... عملية إطلاق النار البطولية جنوبي نابلس عصر اليوم الثلاثاء، والتي جاءت ردّا طبيعيّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده".

من جهتها، تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيد فلسطيني آخر وإصابة بحالة مستقرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طوباس إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الشهيد هو الشاب خالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما)، تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف"، مشيرة إلى أن "الإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة".

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الشاب صباح هو المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" والأول هو الشهيد مهند فالح شحادة وكلاهما من قرية عوريف جنوبي نابلس.

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