الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل 4 أشهر

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الجمعة، 16-06-2023 10:31 م

الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل 4 أشهر

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الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، استئناف تقديم خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل دام نحو أربعة أشهر جراء إضراب عمالي.

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وذكرت "أونروا" في بيان من جنيف نقلته وكالات أنباء عالمية، إنها "استأنفت اليوم تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بعد نحو أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة (نقابي)".


ونقل البيان عن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الأممية، قوله: "ترحب أونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف: "لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب".


وبدأت فرق "أونروا" اعتبارا من الجمعة، تجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها في أرجاء الضفة الغربية، للعودة إلى طبيعتها الأسبوع المقبل، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، بحسب البيان.


ولفت لازاريني إلى أن أولويتهم القصوى "تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".


وبحسب المفوض العام، يأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية.


وأعلن اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية الشروع في إضراب مفتوح اعتباراً من 20 شباط الماضي.


 




 

 


 

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