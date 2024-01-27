شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح

الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.



ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

