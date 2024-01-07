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استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف الاحتلال لخانيونس

الأحد، 07-01-2024 10:32 ص

اليوم الـ 93 .. شهداء وجرحى بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري-  في اليوم الـ93 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين ، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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وأفادت مصادر لـ "وفا"،بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة الماضية، منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا فلسطينيا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم جباليا.


وأضافت أن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة الماضية، أدى إلى ارتقاء نحو 16 مواطنا فلسطينيا، وإصابة العشرات.


وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.


وقالت مصادر طبية، إن عددا من المصابين، بينهم أطفال، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العاجز في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


كما استشهد 7 مواطنين فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.


وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابع لـ "الأونروا" بمخيم المغازي، ما أدى لارتقاء 4 مواطنين بينهم سيدات، بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر.


فيما استشهد 17 مواطنا فلسطينيا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.600 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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